Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Общество
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
42-летний мужчина разбил кирпичом автомобиль сына соседа
Происшествия
57-летняя ельчанка хотела получить посылку и лишилась почти миллиона рублей
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
В Липецкой области арестовали контрафактные «Dior», «Chanel» и «Adidas»
Общество
Мальчик и женщина попали под автомобили: оба госпитализированы
Происшествия
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Зона красного уровня расширилась еще на три района
Происшествия
Читать все
В России
41
44 минуты назад

В России с 1 сентября ужесточаются правила получения охотничьего билета

Согласно постановлению, проверка будет проводиться в формате бесплатного тестирования в объеме от 100 до 200 вопросов.

Правительство РФ утвердило правила проверки знаний для получения охотничьего билета — теперь все желающие должны будут сдать тест на «охотничий минимум». Нововведения вступают в силу с 1 сентября, — передает ТАСС со ссылкой на постановление.

Ранее для получения охотничьего билета достаточно было под подпись ознакомиться с требованиями охотничьего минимума, который включает правила охоты, техники безопасности при охоте и обращении с оружием, а также основы биологии диких животных. При этом механизма проверки этих знаний не предусматривалось.

«Такая процедура не гарантирует приобретение гражданином минимального необходимого ему для осуществления охоты набора знаний и навыков, о чем свидетельствует статистика выявляемых случаев нарушения техники безопасности и несчастных случаев при осуществлении охоты (в 2024 году — 34, из них 24 с летальным исходом)», — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Экзамен с 1 сентября должны будут проходить те, кто получает охотничий билет впервые или повторно, если он ранее был аннулирован. Согласно постановлению, проверка будет проводиться в формате бесплатного тестирования в объеме от 100 до 200 вопросов.

Тестирование может проводиться как в электронном формате, так и на бумаге — это определяет региональный уполномоченный орган. Время на выполнение теста — не менее 1 минуты на 1 вопрос. В ходе тестирования запрещено использовать специальную и иную литературу, шпаргалки, а также телефоны и другие технические средства. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный ответ или его отсутствие — 0 баллов. Проверка будет считаться не пройденной, если заявитель не явился на экзамен, нарушил правила поведения на экзамене (использовал телефон, литературу и так далее) или получил менее 75% максимально возможного количества баллов. Заявитель, не прошедший проверку, может сдать экзамен повторно не ранее чем через месяц.

Для прохождения экзамена необходимо заполнить соответствующее заявление. В течение трех рабочих дней со дня его регистрации заявитель получит уведомление о допуске или недопуске к экзамену. Постановление разработано во исполнение закона, который был принят в 2023 году.
охота
экзамен
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить