В России с 1 сентября ужесточаются правила получения охотничьего билета
Согласно постановлению, проверка будет проводиться в формате бесплатного тестирования в объеме от 100 до 200 вопросов.
Ранее для получения охотничьего билета достаточно было под подпись ознакомиться с требованиями охотничьего минимума, который включает правила охоты, техники безопасности при охоте и обращении с оружием, а также основы биологии диких животных. При этом механизма проверки этих знаний не предусматривалось.
«Такая процедура не гарантирует приобретение гражданином минимального необходимого ему для осуществления охоты набора знаний и навыков, о чем свидетельствует статистика выявляемых случаев нарушения техники безопасности и несчастных случаев при осуществлении охоты (в 2024 году — 34, из них 24 с летальным исходом)», — говорится в сопроводительных материалах к документу.
Экзамен с 1 сентября должны будут проходить те, кто получает охотничий билет впервые или повторно, если он ранее был аннулирован. Согласно постановлению, проверка будет проводиться в формате бесплатного тестирования в объеме от 100 до 200 вопросов.
Тестирование может проводиться как в электронном формате, так и на бумаге — это определяет региональный уполномоченный орган. Время на выполнение теста — не менее 1 минуты на 1 вопрос. В ходе тестирования запрещено использовать специальную и иную литературу, шпаргалки, а также телефоны и другие технические средства. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный ответ или его отсутствие — 0 баллов. Проверка будет считаться не пройденной, если заявитель не явился на экзамен, нарушил правила поведения на экзамене (использовал телефон, литературу и так далее) или получил менее 75% максимально возможного количества баллов. Заявитель, не прошедший проверку, может сдать экзамен повторно не ранее чем через месяц.
Для прохождения экзамена необходимо заполнить соответствующее заявление. В течение трех рабочих дней со дня его регистрации заявитель получит уведомление о допуске или недопуске к экзамену. Постановление разработано во исполнение закона, который был принят в 2023 году.
