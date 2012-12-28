Все новости
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Общество
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
42-летний мужчина разбил кирпичом автомобиль сына соседа
Происшествия
57-летняя ельчанка хотела получить посылку и лишилась почти миллиона рублей
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
В Липецкой области арестовали контрафактные «Dior», «Chanel» и «Adidas»
Общество
Мальчик и женщина попали под автомобили: оба госпитализированы
Происшествия
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Зона красного уровня расширилась еще на три района
Происшествия
В России
55
сегодня, 10:06

В РФ могут ввести обязательную ежеквартальную индексацию зарплаты

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой об обязательной ежеквартальной индексации заработных плат в России согласно инфляции.

Депутат Госдумы и лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы в государственных и частных организациях с привязкой к уровню инфляции, — передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«В целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией предлагается внести изменения в ТК РФ, установив обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы для всех работодателей, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора», — говорится в письме.

Миронов пояснил, что размер индексации должен соответствовать официальному уровню инфляции за предыдущий квартал.

«Чаще всего на ежегодной основе индексация проводится в бюджетной сфере, но даже там её размер не всегда поспевает за ростам цен», — сказал он.

По словами политика, зарплату от 22,4 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц получают 15,2% работников, а доходы в диапазоне от 40 до 60 тысяч рублей — у 20% работающих граждан.

«По нашей оценке, при нынешних ценах на продукты питания, лекарства, проезд в общественном транспорте минимальный размер оплаты труда должен быть никак не меньше 60 тысяч рублей», — считает лидер партии.
индексация
зарплата
