Двое липчан вернулись из украинского плена
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
В липецком медвузе оборудованы симуляционный центр и маленький аналог фармзавода
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по расходам на коммуналку
Общество
Семилетний самокатчик попал под автомобиль в Ельце
Происшествия
Уже дюжину летучих мышей поймали спасатели в квартирах липчан
Общество
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
В 24-м микрорайоне и районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Триптих: Церетели, Вагнер и Гришко
Культура
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
В России
60
сегодня, 16:28

На танкере «Онемен» возле Анадыря произошел взрыв

На судне, которое находилось в 110 км от Анадыря, произошел хлопок паров без последующего горения. Один член экипажа и капитан получили травмы.

Неподалеку от Анадыря на Чукотке на малом танкере «Онемен» произошел взрыв паров горючей жидкости — без последующего горения. Два человека получили травмы, — сообщает Telegram-канал Анадырского морского порта.

Как говорится в сообщении, «25 августа на малом танкере «Онемен» АО «Анадырьморпорт», в 110 км от Анадыря, произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения». Член экипажа и капитан получили травмы. Они были авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу города Анадырь.

Уточняется, что герметичность судна, которое было без груза, не нарушена, разлива топлива не произошло. После инцидента судно продолжило движение по маршруту, — рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

О начале проверки сообщили также в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Подчеркивается что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Правоохранительные органы дадут правовую оценку случившемуся.
взрыв
танкер
