сегодня, 16:28
На танкере «Онемен» возле Анадыря произошел взрыв
На судне, которое находилось в 110 км от Анадыря, произошел хлопок паров без последующего горения. Один член экипажа и капитан получили травмы.
Как говорится в сообщении, «25 августа на малом танкере «Онемен» АО «Анадырьморпорт», в 110 км от Анадыря, произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения». Член экипажа и капитан получили травмы. Они были авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу города Анадырь.
Уточняется, что герметичность судна, которое было без груза, не нарушена, разлива топлива не произошло. После инцидента судно продолжило движение по маршруту, — рассказали в пресс-службе Росморречфлота.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).
О начале проверки сообщили также в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Подчеркивается что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Правоохранительные органы дадут правовую оценку случившемуся.
