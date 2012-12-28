20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
В России
39
сегодня, 16:08
Экскурсионные направления у семей с детьми стали конкурировать с морскими
В «РЖД-Цифровые пассажирские решения» рассказали, что родители везут детей в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Из некурортных городов путешественники активно выбирали также Екатеринбург и Новосибирск.
Так, по данным сервиса «Островок», в Свердловской области число бронирований от туристов с детьми в августе выросло на 31%, в Смоленской и Костромской — на 20%, в Ярославской — на 14%.
«Также положительная динамика зафиксирована в Новгородской области и Северной Осетии — по 10%», — рассказали в сервисе.
Среди самых популярных направлений для семейного отдыха там назвали также Карелию и Ярославскую область.
«Мы видим, что в последние годы структура спроса меняется: в топе по бронированиям по-прежнему курорты у моря, но при этом растет интерес и к экскурсионным и городским маршрутам. Такие путешествия позволяют сочетать отдых с познавательными активностями для детей», — отметила управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова.
При этом путешественники с детьми стали чаще бронировать апартаменты вместо отелей, а также выбирать размещение без питания, первый заместитель гендиректора, член совета директоров сервиса путешествий Tutu.ru Игорь Сивец.
«Это позволяет сэкономить и остаться подольше. Средняя продолжительность семейного отдыха увеличилась на один день — до девяти», — сказал он.
0
0
0
0
0
Комментарии