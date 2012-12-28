Все новости
Двое липчан вернулись из украинского плена
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
В липецком медвузе оборудованы симуляционный центр и маленький аналог фармзавода
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по расходам на коммуналку
Общество
Уже дюжину летучих мышей поймали спасатели в квартирах липчан
Общество
Семилетний самокатчик попал под автомобиль в Ельце
Происшествия
В Липецкой области пройдут дожди
Погода в Липецке
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
В 24-м микрорайоне и районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Триптих: Церетели, Вагнер и Гришко
Культура
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
В России
39
сегодня, 16:08

Экскурсионные направления у семей с детьми стали конкурировать с морскими

Из-за слишком большого числа туристов на российских курортах семьи с детьми все чаще стали выбирать поездки не на море, а в города, где много достопримечательностей, сообщили «Известиям» аналитики. 

В «РЖД-Цифровые пассажирские решения» рассказали, что родители везут детей в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Из некурортных городов путешественники активно выбирали также Екатеринбург и Новосибирск. 

Так, по данным сервиса «Островок», в Свердловской области число бронирований от туристов с детьми в августе выросло на 31%, в Смоленской и Костромской — на 20%, в Ярославской — на 14%. 

«Также положительная динамика зафиксирована в Новгородской области и Северной Осетии — по 10%», — рассказали в сервисе. 

Среди самых популярных направлений для семейного отдыха там назвали также Карелию и Ярославскую область. 

«Мы видим, что в последние годы структура спроса меняется: в топе по бронированиям по-прежнему курорты у моря, но при этом растет интерес и к экскурсионным и городским маршрутам. Такие путешествия позволяют сочетать отдых с познавательными активностями для детей», — отметила управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова.

При этом путешественники с детьми стали чаще бронировать апартаменты вместо отелей, а также выбирать размещение без питания, первый заместитель гендиректора, член совета директоров сервиса путешествий Tutu.ru Игорь Сивец. 

«Это позволяет сэкономить и остаться подольше. Средняя продолжительность семейного отдыха увеличилась на один день — до девяти», — сказал он.

туризм
