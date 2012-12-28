Во Вьетнаме из-за тайфуна «Каджики» эвакуируют десятки тысяч местных жителей

Десятки тысяч жителей эвакуированы из нескольких районов в центральных провинциях Вьетнама, на которые по прогнозам во второй половине дня в понедельник придется основной удар тайфуна «Каджики», самого мощного тайфуна 2025 года, движущегося на Вьетнам со стороны Китая.