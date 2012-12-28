20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Во Вьетнаме из-за тайфуна «Каджики» эвакуируют десятки тысяч местных жителей
Десятки тысяч жителей эвакуированы из нескольких районов в центральных провинциях Вьетнама, на которые по прогнозам во второй половине дня в понедельник придется основной удар тайфуна «Каджики», самого мощного тайфуна 2025 года, движущегося на Вьетнам со стороны Китая.
Уточняется, что власти эвакуируют жителей пяти прибрежных провинций. Школы и общественные здания в этих регионах переоборудовали под временные убежища.
По данным Управления гражданской авиации Вьетнама, два аэропорта в провинциях Тханьхоа и Куангбинь закрыты. Авиакомпании Vietnam Airlines и Vietjet отменили десятки рейсов в этот регион и из него.
По данным метеорологов, тайфун, с порывами ветра до 166 км/ч, приближается к центральному побережью Вьетнама; он может усилиться и обрушиться на материк в понедельник днем.
Все рыболовецкие суда, оказавшиеся на пути следования тайфуна, отозваны в порты.
В правительстве Вьетнама заявили, что «Кадзики» может оказаться таким же мощным, как тайфун «Яги», который обрушился на страну в сентябре прошлого года, унес жизни около 300 человек и нанёс материальный ущерб на сумму около $3,3 млрд.
По прогнозам, эпицентр шторма окажется в районе между провинциями Тханьхоа и Нгеан на севере Вьетнама.
Channel News Asia отмечает, что «Кадзики» будет пятым по счету тайфуном, добравшимся до Вьетнама за этот год.
