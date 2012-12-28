Все новости
Двое липчан вернулись из украинского плена
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
В липецком медвузе оборудованы симуляционный центр и маленький аналог фармзавода
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по расходам на коммуналку
Общество
Семилетний самокатчик попал под автомобиль в Ельце
Происшествия
Уже дюжину летучих мышей поймали спасатели в квартирах липчан
Общество
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
В 24-м микрорайоне и районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Триптих: Церетели, Вагнер и Гришко
Культура
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
В мире
49
сегодня, 15:02

Во Вьетнаме из-за тайфуна «Каджики» эвакуируют десятки тысяч местных жителей

Десятки тысяч жителей эвакуированы из нескольких районов в центральных провинциях Вьетнама, на которые по прогнозам во второй половине дня в понедельник придется основной удар тайфуна «Каджики», самого мощного тайфуна 2025 года, движущегося на Вьетнам со стороны Китая.

Правительство Вьетнама объявило эвакуацию более 325 тысяч человек и прервало работу нескольких аэропортов из-за быстро надвигающегося шторма «Кадзики», — передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Channel News Asia.

Уточняется, что власти эвакуируют жителей пяти прибрежных провинций. Школы и общественные здания в этих регионах переоборудовали под временные убежища.

По данным Управления гражданской авиации Вьетнама, два аэропорта в провинциях Тханьхоа и Куангбинь закрыты. Авиакомпании Vietnam Airlines и Vietjet отменили десятки рейсов в этот регион и из него.

По данным метеорологов, тайфун, с порывами ветра до 166 км/ч, приближается к центральному побережью Вьетнама; он может усилиться и обрушиться на материк в понедельник днем.

Все рыболовецкие суда, оказавшиеся на пути следования тайфуна, отозваны в порты.

В правительстве Вьетнама заявили, что «Кадзики» может оказаться таким же мощным, как тайфун «Яги», который обрушился на страну в сентябре прошлого года, унес жизни около 300 человек и нанёс материальный ущерб на сумму около $3,3 млрд.

По прогнозам, эпицентр шторма окажется в районе между провинциями Тханьхоа и Нгеан на севере Вьетнама.

Channel News Asia отмечает, что «Кадзики» будет пятым по счету тайфуном, добравшимся до Вьетнама за этот год.
тайфун
Вьетнам
