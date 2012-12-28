В России
25 жителей Кемеровской области заблудились тайге
«Из 25 заблудившихся 2 человека погибли, самостоятельно вышло 9 человек, выведено оперативными службами 14 человек», — цитирует издание из департамент по чрезвычайным ситуациям Кузбасса.
В Кемеровской области публикуются памятки для тех, кто собрался в лес на промысел.
Во-первых, нужно предупредить близких о планах, изучить местность, взять с собой телефон и пауэрбанк, воду, еду, бумажную карту и компас, фонарик и свисток. На одежду стоит прикрепить фликеры, а при передвижении необходимо держаться ближе тропам. Если же выход из леса потерян, надо звонить 112. Если помощь задерживается, стоит обустроить лежанку с костром и беречь силы.
