Всё оказалось намного проще: как липчанин ушёл из найма и за два года построил успешный бизнес

Предпринимательство нередко считают чем-то сложным — особенно для тех, кто работает в найме. На самом же деле начать свое дело можно проще, чем кажется: сегодня существуют форматы с минимальными вложениями и с понятной бизнес-моделью.

Один из таких вариантов — работа с маркетплейсами, в частности открытие пунктов выдачи заказов. История липецкого предпринимателя Алексея Куреневского – яркий тому пример. В свои 26 лет мужчина покинул стабильную работу и выбрал направление, которое сегодня становится всё более востребованным — развитие сети ПВЗ . Всего за год он не просто «с нуля» выстроил устойчивый бизнес, но и начал развивать сообщество предпринимателей, помогающих друг другу эффективно работать с маркетплейсом. Свою вдохновляющую историю успеха Алексей рассказывает в нашей статье.

Старт в точке неопределённости

Август 2023 года. Алексей Куреневский и его супруга работают в найме на руководящих позициях в розничной торговле стройматериалами. Несмотря на успешную карьеру, оба понимают: пора создавать что-то своё. Но главный вопрос — в какой сфере?

«Мы любили свою работу, но чувствовали, что хотим чего-то большего. Часто обсуждали, что пора начинать своё дело — но не знали с чего начать. В один из будничных дней моя жена позвонила с идеей: попробовать открыть пункты выдачи заказов. Решили разобраться — и быстро поняли, что эта сфера сейчас на подъёме. Каждый день люди заказывают тысячи товаров на маркетплейсах, и все их нужно где-то получать. Простая, понятная и перспективная ниша», — вспоминает Алексей.

Быстрые шаги: от теории к практике

Сначала Алексей открыл ИП и параллельно с основной работой начал разбираться в новой для себя отрасли. Первым бизнес-опытом стала небольшая сеть из трёх ПВЗ другой площадки . Уже тогда он получил ценные навыки: ремонт помещений, организация логистики, подбор оборудования. Однако ключевым этапом стало знакомство с Wildberries. В мае 2024 года Алексей с женой купили свой первый готовый ПВЗ народно любимого маркетплейса.

«Wildberries предлагает гораздо более простую, удобную и прибыльную модель. В мае 2024 года мы приобрели первый готовый пункт, и именно это стало поворотной точкой», — говорит предприниматель.

Фокус на собственный бизнес и выбор верного партнера

К осени 2024 года Алексей и его супруга приняли решение полностью сосредоточиться на собственном бизнесе. За сентябрь они открыли сразу три новых ПВЗ Wildberries. Благодаря накопленному опыту, весь процесс — от поиска локации до запуска — был выстроен чётко и без сбоев.

Поиск помещений проводился с использованием тепловых карт, анализа пешеходного трафика и оценки инфраструктуры района. «Открытие ПВЗ — это несложно. Главное — выбрать правильную локацию. Мы ездили по районам, смотрели тепловые карты, гуляли по улицам, наблюдали за людьми, определяли точки притяжения, а главное, оценивали наш бизнес глазами клиента: удобно ли им будет к нам ходить. Так, например, один из наших лучших пунктов выдачи расположен прямо у автобусной остановки возле жилого массива — он окупился уже на второй месяц».

Бизнес с нуля: доступный вход и быстрая окупаемость

Алексей подчёркивает: нельзя ждать идеальных условий. «Если видите хорошее помещение — действуйте быстро. Мы один раз ждали освобождение места два месяца, и как только оно появилось — через пару часов уже подписали договор».

По словам предпринимателя, открытие ПВЗ — это один из самых доступных форматов для старта бизнеса. При наличии опыта и грамотного подхода расходы можно минимизировать

«По поводу затрат и окупаемости все очень индивидуально, поскольку зависит от выбранного помещения и локации. В среднем, затраты на открытие с учетом ремонта, покупки и сборки мебели и техники, электрики в стандартном помещении не с черновым ремонтом обойдется примерно в 150 000 рублей. Многое приходит с опытом, когда знаешь, как максимально сократить затраты и сделать отличный пункт выдачи. Плюсом к этому стоит добавить затраты на аренду помещения. Самое бюджетное открытие у меня вышло в 130 000 рублей, а самое дорогое – в 470 000 рублей, поскольку помещение было без отделки, в новом доме с голыми бетонными стенами и потолком.

Большинство требований к ремонту и оснащению у Wildberries — стандартные, понятные, а вся информация есть в открытом доступе. Важно лишь чёткое соблюдение регламента и ориентация на клиентский комфорт.

От собственника — к наставнику

Развивая собственную сеть, Алексей начал делиться опытом с другими, первыми оказались друзья бизнесмена, для которых это стало первым шагом в предпринимательство. Он помог открыть 10 пунктов выдачи Wildberries для семи новых партнёров, выступая в роли консультанта на всех этапах — от анализа локаций до оптимизации затрат.

«Часто начинающим не хватает уверенности и понимания, как всё устроено. Мы начали сопровождать их, делиться рабочими схемами, помогать обходить типичные ошибки. Сейчас уже работаем с предпринимателями в Липецкой и Воронежской областях», — рассказывает он.

Кроме того, по инициативе Алексея формируется локальное сообщество владельцев ПВЗ в Липецке, где партнёры обмениваются опытом, решают совместные вопросы и обсуждают возможности развития.

«Нам стало интересно развивать не только свою сеть, но и помогать другим. Мы начали открывать пункты выдачи Wildberries в Липецкой и Воронежской областях для новичков, консультировать, сопровождать. С осени 2024 года помогли открыть уже 10 новых точек для желающих открыть свой ПВЗ. Да, мы конкуренты, но в первую очередь — партнёры».

Свобода внутри структуры

Одним из преимуществ Wildberries, по мнению Алексея Куреневского, является гибкость внутри установленных требований. «Маркетплейс позволяет адаптировать пространство под конкретную аудиторию. Мы дорабатываем примерочные, устанавливаем удобную мебель, создаём атмосферу уюта — всё это повышает лояльность клиентов. Например, в некоторых пунктах мы поставили большие зеркала с подсветкой, диваны в клиентской зоне, ароматические диффузоры, телевизоры, корзинки с влажными салфетками — всё для удобства клиента хотя и не требуется по регламенту. Но клиенты всегда возвращаются туда, где им комфортно, и мы это очень ценим»», — поясняет Алексей.

Полезные советы начинающим

Алексей много общается с новичками и дает понятные советы:

«Не бойтесь начинать. Не думайте, что всё занято. Хороших мест ещё много, но не стоит полагаться только на карты и данные в открытых источниках: прогуляйтесь по району, изучите его и посмотрите на будущий ПВЗ глазами клиента: удобно ли вам зайти по пути и забрать заказ? Погружайтесь в бизнес сами, не перекладывайте всё на менеджеров: собственник, знающий все тонкости работы пункта, способен принимать правильные решения и оперативно реагировать на изменения. И обязательно следите за качеством сервиса. Внимание к деталям, однозначно, определяет лояльность клиентов

История Алексея Куреневского — пример того, как можно с минимальными инвестициями, но при серьёзном подходе, выстроить эффективный бизнес в сфере доставки. Пункты выдачи заказов — это не просто промежуточное звено между клиентом и маркетплейсом. Это — точка контакта, через которую выстраивается доверие, сервис и, как показывает практика, успешный бизнес, а значит и пример для вдохновения окружающих.

Реклама. ООО "РВБ". Фото из личного архива Алексея Куреневского.