По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
Работники имеющей подряды в Липецкой области тамбовской дорожной компании «Аркс-7» семь месяцев ждали зарплату
В России
27
13 минут назад
В РФ начали продавать пиво из КНДР
Пиво, произведенное в КНДР, поступило в продажу в России в середине августа.
Продукцию северокорейской марки с примерной розничной стоимостью в 160 рублей за 0,5 литра продают в Дальневосточном федеральном округе и Якутии.
Речь идет о пиве, произведенном Rason Ryongson General Processing Factory в городе Расон на границе с Россией и Китаем. Пивоваренное предприятие работает с 2020 года.
Директор «Восток-Энергия» уточнил, что в планах компании — вывод продукта на рынки Сибири, центральной России и Юга. По оценке Бусика, розничная стоимость бутылки 0,5 л пива, произведенного в КНДР, составляет порядка 160 рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии