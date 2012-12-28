Все новости
В России
27
13 минут назад

В РФ начали продавать пиво из КНДР

Пиво, произведенное в КНДР, поступило в продажу в России в середине августа.

Произведенное в КНДР пиво с середины августа этого года поступило в продажу в некоторых российских регионах, — передает «РБК» со ссылкой на директора компании-импортера из Владивостока Станислава Бусика.

Продукцию северокорейской марки с примерной розничной стоимостью в 160 рублей за 0,5 литра продают в Дальневосточном федеральном округе и Якутии.

Речь идет о пиве, произведенном Rason Ryongson General Processing Factory в городе Расон на границе с Россией и Китаем. Пивоваренное предприятие работает с 2020 года.

Директор «Восток-Энергия» уточнил, что в планах компании — вывод продукта на рынки Сибири, центральной России и Юга. По оценке Бусика, розничная стоимость бутылки 0,5 л пива, произведенного в КНДР, составляет порядка 160 рублей.
КНДР
Корея
пиво
