Оползень на Аляске спровоцировал цунами
Мощный оползень, произошедший 10 августа на Аляске, спровоцировал гигантское цунами, создав угрозу масштабных разрушений.
По данным Геологической службы США, с обрыва фьорда обрушилось до 100 миллионов кубометров породы, вызвав волну высотой более 425 метров. Это одно из самых больших цунами, когда-либо зарегистрированных. Через несколько секунд волна достигла высоты около 30 метров и ударила по берегам, срывая лес и кустарник. Даже в 30 милях от эпицентра волна сохраняла высоту до 5 метров.
В момент катастрофы в проливе не оказалось туристических судов и круизных лайнеров, которые посещают это место почти ежедневно. Когда произошел сход оползня — в районе 5.30 утра по местному времени — канал был пуст. По словам учёных, совпадение неблагоприятной погоды, раннего времени суток и отлива позволило избежать человеческих жертв. Тем не менее, байдарочники, ночевавшие неподалёку, чудом спаслись, потеряв часть снаряжения.
В результате разгула стихии пострадавших нет.
Примечательно, что за несколько часов до схода оползня во фьорде прошло экскурсионное и туристическое суда более чем со 100 пассажирами на борту каждого. За сутки до цунами там же прошли два круизных лайнера «с тысячами пассажиров». На следующий день был запланирован заход очередного судна с туристами.
Ученые отмечают, что причина разгула стихии — таяние многовековых ледников, которые фактически держат горные склоны в этом районе. Однако пока о точных причинах оползня неизвестно.
Эксперты предупреждают: такие катастрофы становятся более вероятными. Отступающие ледники и таяние вечной мерзлоты ослабляют устойчивость горных склонов. Аналогичные процессы уже привели к разрушительным оползням в Альпах и других регионах мира.
Эксперты подчеркивают, что пока рано говорить о конкретных причинах обрушения, но очевидно, что изменение климата создаёт новые риски для прибрежных и горных районов.
