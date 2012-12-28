Все новости
В России
52
28 минут назад

Женщина пыталась пронести бомбу в иконе в здание УФСБ по Крыму

Внутри иконы находились пластичное взрывчатое вещество, элементы питания, исполнительное устройство и электродетонатор.

Жительница Волгоградской области пыталась пронести в здание УФСБ по Крыму и Севастополю икону со взрывчаткой, — передает ТАСС.

Уточняется, что она прибыла в республику по указанию украинского куратора, там забрала у курьера православную икону, в которую вмонтировали самодельное взрывное устройство (СВУ), и принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания ФСБ. Мощность СВУ составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. В бомбе находилась пластичная взрывчатка зарубежного производства и срабатывающий при поступлении кодового сигнала механизм. Опасный предмет был обезврежен.

На кадрах, размещенных ФСБ, видно, что различные компоненты бомбы были вмонтированы в пространство между самой иконой и её задней стенкой.
ФСБ
задержание
0
0
0
0
0

