Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
В России
52
28 минут назад
Женщина пыталась пронести бомбу в иконе в здание УФСБ по Крыму
Внутри иконы находились пластичное взрывчатое вещество, элементы питания, исполнительное устройство и электродетонатор.
Уточняется, что она прибыла в республику по указанию украинского куратора, там забрала у курьера православную икону, в которую вмонтировали самодельное взрывное устройство (СВУ), и принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания ФСБ. Мощность СВУ составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. В бомбе находилась пластичная взрывчатка зарубежного производства и срабатывающий при поступлении кодового сигнала механизм. Опасный предмет был обезврежен.
На кадрах, размещенных ФСБ, видно, что различные компоненты бомбы были вмонтированы в пространство между самой иконой и её задней стенкой.
0
0
0
0
0
Комментарии