В России
61
52 минуты назад

Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после ЧП

Накануне один человек погиб и трое пострадали при взрыве баллона для шаров в ЦДМ.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Телеграм-канале, что в «Центральном Детском Магазине» произошло ЧП.

По предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие.

Уточняется, что в «Центральном детском магазине» на Лубянке произошло ЧП с баллоном для шаров, один человек погиб, трое пострадали

Собянин также выразил соболезнования близким погибшего. По его словам, столичные медики оперативно оказали помощь пострадавшим.

Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования.

Инцидент был у одного из арендаторов, администрация магазина эвакуировала посетителей и персонал. После чего ЦДМ на день приостановил работу.

В настоящее время магазин возобновил работу, — передает РИА Новости.
взрыв
магазин
ЦДМ
