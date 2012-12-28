Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
В России
61
52 минуты назад
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после ЧП
Накануне один человек погиб и трое пострадали при взрыве баллона для шаров в ЦДМ.
По предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие.
Уточняется, что в «Центральном детском магазине» на Лубянке произошло ЧП с баллоном для шаров, один человек погиб, трое пострадали
Собянин также выразил соболезнования близким погибшего. По его словам, столичные медики оперативно оказали помощь пострадавшим.
Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования.
Инцидент был у одного из арендаторов, администрация магазина эвакуировала посетителей и персонал. После чего ЦДМ на день приостановил работу.
В настоящее время магазин возобновил работу, — передает РИА Новости.
0
0
0
0
0
Комментарии