Российский пловец пропал во время заплыва через Босфор
Сейчас к поискам подключились организаторы соревнования и стамбульская полиция.
Кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски, — рассказали РИА Новости близкий друг пловца Николай и родственница Алена.
По предварительным данным организаторов, 2665 пловцов из 2896 зарегистрированных преодолели в воскресенье дистанцию в 6,5 километра между Азией и Европой по Босфорскому проливу в Стамбуле в рамках межконтинентального заплыва. Среди участников было более 450 россиян, — сообщили организаторы. Самому старшему пловцу из РФ - 72 года.
Заплыв стартовал в 10.00 и завершился в 14.00, затем с 15.30 до 18.00 (совпадает с мск) по Босфору прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest. Организаторы не сообщали о каких-либо инцидентах. Заплыв прошел под дождем в первые полчаса, затем установилась солнечная погода — плюс 25 градусов с ветром.
«Двадцатидевятилетний кандидат в мастера спорта Николай Свечников, он прибыл в Стамбул для участия в заплыве. Супруга Николая написала мне в 17.00, что Николай до сих пор не приплыл, никто не предпринимал каких-либо действий до 16.00, начали искать с этого времени», — рассказал близкий друг пловца Николай.
По его словам, супруга Свечникова планирует прибыть в Стамбул в понедельник.
«По словам врача, осматривавшего участников перед стартом, пловцы видели Николая в последний раз посреди Босфора. Морская служба утверждает, что сигнал от Николая в последний раз был зафиксирован на берегу, потом он пропал», — рассказала родственница пловца Алена.
По ее словам, полиция Стамбула готова принять заявление и начать поиски мужчины только по прошествии 24 часов с момента исчезновения, а организаторы заплыва узнали о произошедшем «в 22 часа». Она отметила, что Свечников не знает турецкого.
В связи с заплывом было приостановлено движение судов через Босфор, отменено значительное число паромных маршрутов. Безопасность обеспечивали катера полиции, участников заплыва направляли лодки с волонтерами, которые при необходимости указывают на необходимость корректировки маршрута.
Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоялись уже в 37-й раз. Всемирная ассоциация плавания на открытой воде (WOWSA) признала данный заплыв лучшим в мире в 2016 году.
