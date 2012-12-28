Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Тамбовские болельщики возненавидели липецкий «Металлург»?
Спорт
Двое липчан вернулись из украинского плена
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
Спорт
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
Липецкая школьница выполнила норматив мастера спорта по стрельбе
Спорт
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
Происшествия
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
Общество
Читать все
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
Происшествия
Липецкая школьница выполнила норматив мастера спорта по стрельбе
Спорт
Двое липчан вернулись из украинского плена
Общество
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
В Липецкой области от клещей пострадал уже 5281 человек
Здоровье
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
Спорт
Читать все
В России
53
24 минуты назад

Российский пловец пропал во время заплыва через Босфор

Сейчас к поискам подключились организаторы соревнования и стамбульская полиция.

Российский пловец Николай Свечников пропал во время массового заплыва через Босфор.

Кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски, — рассказали РИА Новости близкий друг пловца Николай и родственница Алена.

По предварительным данным организаторов, 2665 пловцов из 2896 зарегистрированных преодолели в воскресенье дистанцию в 6,5 километра между Азией и Европой по Босфорскому проливу в Стамбуле в рамках межконтинентального заплыва. Среди участников было более 450 россиян, — сообщили организаторы. Самому старшему пловцу из РФ - 72 года.

Заплыв стартовал в 10.00 и завершился в 14.00, затем с 15.30 до 18.00 (совпадает с мск) по Босфору прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest. Организаторы не сообщали о каких-либо инцидентах. Заплыв прошел под дождем в первые полчаса, затем установилась солнечная погода — плюс 25 градусов с ветром.

«Двадцатидевятилетний кандидат в мастера спорта Николай Свечников, он прибыл в Стамбул для участия в заплыве. Супруга Николая написала мне в 17.00, что Николай до сих пор не приплыл, никто не предпринимал каких-либо действий до 16.00, начали искать с этого времени», — рассказал близкий друг пловца Николай.

По его словам, супруга Свечникова планирует прибыть в Стамбул в понедельник.

«По словам врача, осматривавшего участников перед стартом, пловцы видели Николая в последний раз посреди Босфора. Морская служба утверждает, что сигнал от Николая в последний раз был зафиксирован на берегу, потом он пропал», — рассказала родственница пловца Алена.

По ее словам, полиция Стамбула готова принять заявление и начать поиски мужчины только по прошествии 24 часов с момента исчезновения, а организаторы заплыва узнали о произошедшем «в 22 часа». Она отметила, что Свечников не знает турецкого.

В связи с заплывом было приостановлено движение судов через Босфор, отменено значительное число паромных маршрутов. Безопасность обеспечивали катера полиции, участников заплыва направляли лодки с волонтерами, которые при необходимости указывают на необходимость корректировки маршрута.

Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоялись уже в 37-й раз. Всемирная ассоциация плавания на открытой воде (WOWSA) признала данный заплыв лучшим в мире в 2016 году.
спорт
плавание
Босфор
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить