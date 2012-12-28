Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
В РФ с 1 сентября изменятся правила в трудовом законодательстве и в сфере расчетов
Новшества коснутся расчетов зарплат, ночных смен и документооборота.
С 1 сентября устанавливается единая федеральная надбавка за ночные смены в размере не менее 20% от часовой тарифной ставки. Также вводится новый порядок расчета среднего заработка для отпускных и выходных пособий, заменяющий нормативы 2007 года. Одновременно магазины и онлайн-сервисы перейдут на обновленные фискальные чеки с дополнительными реквизитами.
«Главное для работников — новые правила расчета ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час. Если раньше работодатель мог ставить меньше, ориентируясь на собственные локальные акты и старое постановление, теперь нижняя планка едина для всех. Это исключает произвольное установление размеров доплат работодателями», — пояснил Говырин.
Это означает, что даже при подработках ночью, например в охране, на транспорте или в торговле, доплата должна быть чётко рассчитана, пояснил депутат.
«Серьёзно переработан порядок исчисления среднего заработка. Новый документ заменяет старое постановление, действовавшее с 2007 года. В него вошли подробные списки выплат, которые обязательно учитываются при расчёте отпускных, командировочных или выходных пособий: премии, надбавки, стимулирующие выплаты», — отметил он.
Исключаются периоды болезни, отпуска по беременности и уходу за ребёнком, а также время простоя не по вине работника, добавил Говырин.
«Новое — отдельный порядок для расчёта среднемесячного заработка при выплате выходного пособия. Теперь это всегда среднее за 12 месяцев, предшествующих увольнению, что исключает споры при резких колебаниях зарплаты. С командировками тоже наведён порядок», — объяснил он.
Изменения затронули и материальную ответственность, продолжил законодатель.
«Кроме того, утверждены новые типовые формы договоров, чтобы у работодателей не было произвольных условий. В сфере персональных данных вводятся сразу несколько новшеств. Теперь компании обязаны по требованию Минцифры передавать обезличенные данные в государственную систему», — рассказал он.
В это же время магазины и сервисы, работающие с кассовой техникой, столкнутся с новым форматом чеков, заметил Говырин.
«С сентября вводятся обновлённые фискальные реквизиты: в чеке должны указываться данные о форме оплаты, идентификатор интернет-магазина или площадки при дистанционной торговле. Это нужно для того, чтобы покупатель мог через налоговую сразу подтвердить факт оплаты и защитить свои права при споре», — подытожил он.
