36 минут назад
10 туристов пропали во время восхождения на вулкан на Итурупе
«Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — рассказал он.
В группе было девять женщин и один мужчина-сопровождающий. Они перестали выходить на связь вечером 23 августа и не пришли на точку сбора, где их ждал проводник по маршруту. «Они не пришли на точку, проводник ждал их там около шести часов», — рассказала Telegram-каналу начальник ЕДДС Курильского муниципального округа Марина Кузьмина.
