В России
50 минут назад
В ЦДМ в Москве произошел взрыв
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший, выразил соболезнования его близким.
"В "Центральном детском магазине" произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего", - написал Собянин в мессенджере Max.
По его словам, московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим.
Сотрудники игрового центра "Кидбург", который находится в Центральном детском магазине, после взрыва оперативно укрыли детей пледами и эвакуировали, всего они вывели 20 детей
Как отметил мэр Сергей Собянин, причиной ЧП, вероятно, стала техническая неисправность оборудования.
