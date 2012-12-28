«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
В результате атаки беспилотников в Волгоградской области пострадали три человека
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки беспилотников в Волгоградской области.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе: «В ночь на 23 августа на территорию Волгоградской области происходит массовая атака беспилотных летательных аппаратов, которая отражается силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет».
«Один из БПЛА упал в районе улицы Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребенок», — заявил глава региона Андрей Бочаров.
Уточняется, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массовую беспилотную атаку на регион. В результате падения обломков дрона также загорелась сухая трава недалеко от хутора Крапцовский Кумылженского района. Пожар был локализован, угрозы населенному пункту нет.
