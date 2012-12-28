«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
В РФ насчитывается 16 городов с самыми короткими названиями
На данный момент в России насчитывается суммарно 1242 города. В нашей стране насчитали сразу 16 городов, имеющих самое короткое название.
Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.
«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа», — отмечается в сообщении.
Немногим ранее Росреестр назвал российский город с самым длинным названием. Таковым стал Александровск-Сахалинский. Он содержит в себе сразу 25 символов. Это стало абсолютным рекордом среди всех регионов страны.
Всего в России насчитывается 1 242 города.
