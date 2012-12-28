Все новости
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
На балкон к липчанке забралась змея
Общество
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Общество
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В сентябре эпидемиологи ждут подъем заболеваемости опасными инфекциями в детсадах и школах
Общество
Красный уровень объявлен на всей территории области
Происшествия
Житель Курской области признался в смертельном избиении измалковского рабочего
Происшествия
Желтый и красный уровни опасности объявлены снова
Происшествия
В России
54
59 минут назад

В РФ насчитывается 16 городов с самыми короткими названиями

На данный момент в России насчитывается суммарно 1242 города. В нашей стране насчитали сразу 16 городов, имеющих самое короткое название.

Шестнадцать городов в России имеют самое короткое название, среди них — Бор, Обь, Оса, — рассказали РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.

Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.

«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа», — отмечается в сообщении.

Немногим ранее Росреестр назвал российский город с самым длинным названием. Таковым стал Александровск-Сахалинский. Он содержит в себе сразу 25 символов. Это стало абсолютным рекордом среди всех регионов страны.

Всего в России насчитывается 1 242 города.
города
названия
