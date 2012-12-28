«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
В России
33
32 минуты назад
В РФ растет число заболевших вариантом коронавируса «Стратус»
Уточняется, что течение болезни обычно легкое и «Стратус» не принес новых особенностей в симптомах или проявлениях заболевания.
«Число случаев заражения «Стратусом» каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше. Течение легкое и «Стратус» не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. Он более контагиозен, то есть более заразен. Это уже привычная история, когда каждый следующий геновариант коронавируса меняется. И для того, чтобы выжить, он должен приобрести какие-то особые свойства. Вот этими особенностями на сегодняшний день становится большая контагиозность», — пояснила руководитель ведомства.
По ее словам, последствия коронавирусной инфекции могут быть разными. Именно поэтому следует соблюдать меры профилактики и бережно относиться к своему здоровью.
0
0
0
0
0
Комментарии