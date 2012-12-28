Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
В России
31
18 минут назад
Препарат для рентгена желудка станет доступен осенью
Сейчас Минпромторгом ведется лицензионная проверка новой производственной площадки фармкомпании «Випс-Мед», которая пока единственная выпускает препараты с сульфатом бария, сообщили в Росздравнадзоре. Из-за них компания временно приостановила выпуск препарата, пояснили в ведомстве.
«Ожидаемый срок завершения проверки — сентябрь 2025 года», — говорится в ответе Росздравнадзора на запрос «Известий».
Выпуск первых партий препаратов возможен спустя две-три недели после окончания проверки, считает один из представителей фармотрасли.
«Но если будут нарекания, то компания не сможет возобновить производство до их устранения», — напомнил он.
Директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк отметил, что от завершения проверки до вывода препарата на рынок пройдет минимум несколько месяцев.
0
0
0
0
0
Комментарии