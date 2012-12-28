Все новости
На проспекте Мира столкнулись «ВАЗ» и «Митсубиси»: два человека в больнице
Происшествия
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Один БПЛА уничтожен над Липецкой областью утром
Происшествия
Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Общество
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
В трех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту
Общество
Цены на бензин продолжают расти
Общество
Красный уровень объявлен еще в трех районах области
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
На балкон к липчанке забралась змея
Общество
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит
Экономика
В «Прометее» участники патриотического форума создали капсулу времени
Общество
В Липецкой области дожди и до +24
Погода в Липецке
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
НЛМК Live
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
В России
28
20 минут назад

В ряде стран ЕС разрешат въезд россиянам с 5-летними паспортами после запуска EES

Граждане РФ смогут попасть в Евросоюз по 5-летним небиометрическим паспортам и после старта электронной системы пропуска EES, выяснили «Известия».

«Да, граждане России по-прежнему смогут въезжать в Словению без биометрического паспорта. Использование EES не создает новых условий въезда, это часть процедуры пограничного контроля», — сказали «Известиям» в диппредставительстве Любляны.

Такая же ситуация и в Люксембурге. В посольстве этой страны в РФ заявили «Известиям», что «биометрические и небиометрические паспорта будут приниматься для въезда в государства — члены шенгенского соглашения с использованием EES при условии, что они действительны и соблюдены все остальные требования для въезда».

При этом ранее в СМИ сообщали о том, что с небиометрическими паспортами в ЕС уже не пустят. 12 октября этого года должна заработать новая электронная система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES). Она рассчитана на граждан стран, не входящих в ЕС.

Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
