В ряде стран ЕС разрешат въезд россиянам с 5-летними паспортами после запуска EES
«Да, граждане России по-прежнему смогут въезжать в Словению без биометрического паспорта. Использование EES не создает новых условий въезда, это часть процедуры пограничного контроля», — сказали «Известиям» в диппредставительстве Любляны.
Такая же ситуация и в Люксембурге. В посольстве этой страны в РФ заявили «Известиям», что «биометрические и небиометрические паспорта будут приниматься для въезда в государства — члены шенгенского соглашения с использованием EES при условии, что они действительны и соблюдены все остальные требования для въезда».
При этом ранее в СМИ сообщали о том, что с небиометрическими паспортами в ЕС уже не пустят. 12 октября этого года должна заработать новая электронная система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES). Она рассчитана на граждан стран, не входящих в ЕС.
