С 1 сентября в Тамбовской области декретные студенткам будут выплачивать в повышенном размере
С 1 сентября отделение СФР по Тамбовской области будет выплачивать декретные будущим мамам-студенткам в повышенном размере.
Назначение выплаты не будет зависеть от того, получает женщина стипендию или нет, обучается на платной или бюджетной основе. Размер выплаты будет составлять 100 % регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, который в Тамбовской области в 2025 году установлен в размере 16 043 рубля.
Пособие будет выплачиваться за весь период отпуска по беременности и родам, который, как правило, составляет 140 дней. Его размер для студенток составит 74867 рублей (16043 рубля / 30 дней * 140 дней отпуска).
«Подать заявление на выплату можно уже с 1 сентября через портал госуслуг, в любом офисе клиентского обслуживания Отделения или МФЦ. Для оформления пособия потребуется справка из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам, а также справка из медицинской организации. Заявление необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам», — цитирует издание управляющую отделением СФР по Тамбовской области Наталью Шабанову.
