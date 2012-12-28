Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На проспекте Мира столкнулись «ВАЗ» и «Митсубиси»: два человека в больнице
Происшествия
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Один БПЛА уничтожен над Липецкой областью утром
Происшествия
Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Общество
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
В трех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту
Общество
Цены на бензин продолжают расти
Общество
Красный уровень объявлен еще в трех районах области
Происшествия
Красный уровень объявлен на всей территории области
Происшествия
Читать все
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
На балкон к липчанке забралась змея
Общество
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит
Экономика
В «Прометее» участники патриотического форума создали капсулу времени
Общество
В Липецкой области дожди и до +24
Погода в Липецке
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
НЛМК Live
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Читать все
В России
50
56 минут назад

С 1 сентября в Тамбовской области декретные студенткам будут выплачивать в повышенном размере

С 1 сентября отделение СФР по Тамбовской области будет выплачивать декретные будущим мамам-студенткам в повышенном размере. 

«Это связано с изменением порядка расчета пособия по беременности и родам для студенток вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающихся на очной форме обучения», — сообщает «ОнлайнТамбов.ру».

Назначение выплаты не будет зависеть от того, получает женщина стипендию или нет, обучается на платной или бюджетной основе. Размер выплаты будет составлять 100 % регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, который в Тамбовской области в 2025 году установлен в размере 16 043 рубля.

Пособие будет выплачиваться за весь период отпуска по беременности и родам, который, как правило, составляет 140 дней. Его размер для студенток составит 74867 рублей (16043 рубля / 30 дней * 140 дней отпуска).

«Подать заявление на выплату можно уже с 1 сентября через портал госуслуг, в любом офисе клиентского обслуживания Отделения или МФЦ. Для оформления пособия потребуется справка из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам, а также справка из медицинской организации. Заявление необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам», — цитирует издание управляющую отделением СФР по Тамбовской области Наталью Шабанову.

социальный фонд
пособия
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить