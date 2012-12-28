Все новости
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
На проспекте Мира столкнулись «ВАЗ» и «Митсубиси»: два человека в больнице
Происшествия
Один БПЛА уничтожен над Липецкой областью утром
Происшествия
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Общество
В трех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту
Общество
Цены на бензин продолжают расти
Общество
В сентябре эпидемиологи ждут подъем заболеваемости опасными инфекциями в детсадах и школах
Общество
В случае атак БПЛА голосование на выборах депутатов будет приостановлено
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит
Экономика
В «Прометее» участники патриотического форума создали капсулу времени
Общество
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
НЛМК Live
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Житель Курской области признался в смертельном избиении измалковского рабочего
Происшествия
Красный уровень объявлен на всей территории области
Происшествия
В России
4
7 минут назад

Суд арестовал счета владельца затонувшего танкера «Волгонефть-212»

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на денежные средства владельца танкера «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл» и фрахтователя судна ООО «Кама Шиппинг».

Арбитражный суд Краснодарского края по ходатайству Росприроднадзора арестовал все денежные средства владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212», находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях.

Как сообщили в суде, по требованию Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) о принятии обеспечительных мер арестованы денежные средства ООО «Каматрансойл» (владелец танкера) и ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь). Ранее суд взыскал с этих компаний 49,46 миллиарда рублей вреда, причиненного водному объекту.

Суд пришел к выводу, что заявленная обеспечительная мера в виде наложения ареста на денежные средства непосредственно связана с предметом спора и направлена на уменьшение негативных последствий и обеспечение имущественных интересов заявителя.

Кроме того, в августе суд удовлетворил аналогичный иск ведомства к ЗАО «Волгатранснефть» (собственник танкера «Волгонефть-239») на сумму 35,48 миллиарда рублей.

В акватории Черного моря в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года произошло ЧП с танкерами. Из-за погодных условий нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России, — передает «Интерфакс».
танкер
мазут
