Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
В России
4
7 минут назад
Суд арестовал счета владельца затонувшего танкера «Волгонефть-212»
Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на денежные средства владельца танкера «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл» и фрахтователя судна ООО «Кама Шиппинг».
Как сообщили в суде, по требованию Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) о принятии обеспечительных мер арестованы денежные средства ООО «Каматрансойл» (владелец танкера) и ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь). Ранее суд взыскал с этих компаний 49,46 миллиарда рублей вреда, причиненного водному объекту.
Суд пришел к выводу, что заявленная обеспечительная мера в виде наложения ареста на денежные средства непосредственно связана с предметом спора и направлена на уменьшение негативных последствий и обеспечение имущественных интересов заявителя.
Кроме того, в августе суд удовлетворил аналогичный иск ведомства к ЗАО «Волгатранснефть» (собственник танкера «Волгонефть-239») на сумму 35,48 миллиарда рублей.
В акватории Черного моря в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года произошло ЧП с танкерами. Из-за погодных условий нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров.
Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.
Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России, — передает «Интерфакс».
0
0
0
0
0
Комментарии