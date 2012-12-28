Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
На проспекте Мира столкнулись «ВАЗ» и «Митсубиси»: два человека в больнице
Происшествия
Один БПЛА уничтожен над Липецкой областью утром
Происшествия
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Общество
В трех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту
Общество
Цены на бензин продолжают расти
Общество
Читать все
В сентябре эпидемиологи ждут подъем заболеваемости опасными инфекциями в детсадах и школах
Общество
В случае атак БПЛА голосование на выборах депутатов будет приостановлено
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит
Экономика
В «Прометее» участники патриотического форума создали капсулу времени
Общество
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
НЛМК Live
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Житель Курской области признался в смертельном избиении измалковского рабочего
Происшествия
Красный уровень объявлен на всей территории области
Происшествия
Читать все
В России
33
сегодня, 14:54

Исполнитель хита «Фантазёр» Ярослав Евдокимов умер от рака легких

Умер заслуженный артист России и Белоруссии, певец Ярослав Евдокимов, чей голос знаком миллионам благодаря незабвенному хиту «Фантазёр».

Заслуженный артист РФ Ярослав Евдокимов скончался в возрасте 78 лет из-за рака легкого, с которым он боролся в последние годы, — рассказала РИА Новости вдова артиста Ирина Крапивницкая.

«Это случилось неожиданно, несколько часов назад. Ярослав долгое время болел, у него была онкология — рак легкого», — пояснила женщина.

Она уточнила, что вопрос о дате и месте прощания решается, добавив, что проведение церемонии в Москве маловероятно, — передает ТАСС.

Церемония прощания с заслуженным артистом России состоится в Минске. Эту информацию позже подтвердила его вдова..

Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). Он стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, а затем поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки. С 80-х годов стал появляться на советской телевизионной эстраде со специально написанным для него циклом песен «Память». Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни, как «Фантазер», «Майский вальс», «Зачарованная моя», «Калины куст», «Колодец», «Только ночь» и другие.
Евдокимов
певец
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить