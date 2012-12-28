Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Исполнитель хита «Фантазёр» Ярослав Евдокимов умер от рака легких
Умер заслуженный артист России и Белоруссии, певец Ярослав Евдокимов, чей голос знаком миллионам благодаря незабвенному хиту «Фантазёр».
«Это случилось неожиданно, несколько часов назад. Ярослав долгое время болел, у него была онкология — рак легкого», — пояснила женщина.
Она уточнила, что вопрос о дате и месте прощания решается, добавив, что проведение церемонии в Москве маловероятно, — передает ТАСС.
Церемония прощания с заслуженным артистом России состоится в Минске. Эту информацию позже подтвердила его вдова..
Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). Он стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, а затем поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки. С 80-х годов стал появляться на советской телевизионной эстраде со специально написанным для него циклом песен «Память». Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни, как «Фантазер», «Майский вальс», «Зачарованная моя», «Калины куст», «Колодец», «Только ночь» и другие.
