Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
В России
43
36 минут назад
Банк России выпустит посвященную ВЭФ трехрублевую серебряную монету
Монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм.
Уточняется, что новая серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2025 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте, — отмечается в пресс-релизе Банка России.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения вантового моста, птицы и эмблемы с надписью «Восточный экономический форум» и римской цифрой X на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений неба и волн. Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Подчеркивается, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
0
0
0
0
0
Комментарии