сегодня, 13:15
Изучение английского языка в школах РФ сократят до 2 часов в неделю
С 1 сентября в российских школах изучение английского языка сократят до 2 часов в неделю. Проект приказа Минпросвещения РФ опубликован на сайте проектов нормативных актов.
«Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, — 408 часов: в 5-м классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 6-м классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 7-м классе — 68 часов (2 часа в неделю)», — говорится в документе.
Нововведение должно коснуться также испанского, китайского и французского языков с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, сокращение часов изучения немецкого языка «вступает в силу с 1 сентября 2026 года и применяется при приеме на обучение по образовательной программе начального общего образования, начиная с 2026-2027 учебного года», — передает ТАСС.
