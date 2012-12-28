В России
В Брянской области после атаки БПЛА возник пожар на топливном объекте
По данным главы Брянской области, в ночь на 22 августа ВСУ атаковали Брянскую область с применением HIMARS и БПЛА.
В период с 20.00 21 августа до 07.00 22 августа средствами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В результате отражения комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО «Хаймерс» и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе, — рассказал губернатор.
По его словам, возгорание полностью ликвидировали сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра и личного состава управления МЧС России по Брянской области.
«От лица жителей Брянской области благодарю все наши оперативные службы за профессионализм!» — добавил он.
Ране Минобороны РФ сообщали, что в течение прошедшей ночи с 23.00 мск 21 августа до 7.00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
