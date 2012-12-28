В мире
Словакия заявила о прекращении поставок нефти нефтепровода «Дружба»
Новая атака на нефтепровод «Дружба» произошла у границы с Белоруссией, прокачка нефти приостановлена.
По ее словам, атака произошла возле границы с Белоруссией, власти расследуют масштабы ущерба.
«Очередная атака на трубопровод «Дружба» возле белорусской границы. Перекачка [нефти] скоро прекратится. Расследуем масштабы ущерба», — сообщила она.
О прекращении работы нефтепровода также сообщили в Венгрии.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил позднее, что в результате ночного налета БПЛА «произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе».
До этого Словакия и Венгрия сообщили о приостановке подачи нефти по «Дружбе» из-за удара украинской стороны по нефтепроводу 18 августа, поставки возобновили на следующий день. Атаке нефтепровод подвергался и 13 августа.
