41 минуту назад
В Чили объявили об угрозе цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка
Утром в пятницу геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Позднее служба понизила магнитуду землетрясения до 7,5. Эпицентр, по уточненным данным, располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, очаг залегал на глубине 10,8 километра, — передает РИА Новости.
«Присутствует угроза цунами для побережья Чили», — отмечается на сайте службы.
Национальная служба по предупреждению катастроф (SENAPRED) также уточняет в соцсетях, что гидрографическая и океаническая служба ВМФ Чили призывает чилийцев покинуть побережье на фоне угрозы цунами.
