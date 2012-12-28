Все новости
В мире
35
41 минуту назад

В Чили объявили об угрозе цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка

Гидрографическая и океаническая служба ВМФ Чили (SHOA) объявила об угрозе цунами на фоне землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка, — сообщается на сайте службы.

Утром в пятницу геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Позднее служба понизила магнитуду землетрясения до 7,5. Эпицентр, по уточненным данным, располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, очаг залегал на глубине 10,8 километра, — передает РИА Новости.

«Присутствует угроза цунами для побережья Чили», — отмечается на сайте службы.

Национальная служба по предупреждению катастроф (SENAPRED) также уточняет в соцсетях, что гидрографическая и океаническая служба ВМФ Чили призывает чилийцев покинуть побережье на фоне угрозы цунами.
цунами
землетрясение
