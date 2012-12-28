С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
сегодня, 10:05
Правила медосвидетельствования водителей в РФ изменятся с 1 марта 2027 года
Новые правила медицинского освидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года.
«Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые федеральным законом от 7 июля 2025 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и статью 10 федерального закона «О персональных данных», вступят в силу с 1 марта 2027 года», — отмечается в сообщении Минздрава.
В Минздраве подчеркнули, что никаких изменений в форму справки или процесс медосвидетельствования водителей с 1 сентября не будет.
Кабмин ранее уточнил перечень противопоказаний, с которыми нельзя водить автомобиль. Сообщалось, что с 1 сентября садиться за руль нельзя будет, в частности, с дальтонизмом, аутизмом, синдромами Ретта и Аспергера.
