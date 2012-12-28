С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
В России
43
сегодня, 18:37
Грузовик сбил лося на кузбасской трассе
Сейчас правоохранители выясняются подробности случившегося.
По данным Госавтонспекции, с начала года на дорогах Кузбасса зарегистрировано 212 наездов на животных, в результате которых пять человек получили травмы. При этом, только с 20 августа произошло три наезда на животных.
0
0
0
0
0
Комментарии