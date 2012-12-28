Все новости
1 минуту назад

Бюджет потратит до 60 млрд из-за новой системы ставок по семейной ипотеке

Бюджетные расходы на программу семейной ипотеки могут увеличиться до 60 млрд рублей в течение полугода после введения дифференцированных ставок. Такой прогноз содержится в расчетах исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», с которыми ознакомились «Известия». По оценке экспертов, каждое увеличение объема выдач на 1 млрд рублей потребует дополнительно около 40 млн рублей из бюджета. До конца года россияне могут оформить ипотечных кредитов еще примерно на 1,5 трлн рублей.

Обсуждение дифференциации ставок по семейной ипотеке идет с весны 2025 года. Тогда Госдума предложила рассмотреть возможность привязки условий программы к региону проживания и числу детей в семье. Позже инициативу поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что кабмин прорабатывает различные варианты. В августе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах ввести разные ставки для регионов в зависимости от уровня доходов. По его словам, сегодня условия одинаковы для Москвы и субъектов с более низкими зарплатами, и это требует изменений. Инициатива сейчас обсуждается в правительстве.

Эксперты «Аналитики. Бизнеса. Права» рассматривают три варианта введения дифференцированных ставок: выравнивание долговой нагрузки под московский уровень, где проценты в бедных регионах могут снизиться почти до 2% и обойтись бюджету в 48–60 млрд рублей за полгода; привязку ставок к уровню зарплат, что потребует 20–50 млрд рублей; и ступенчатую систему с диапазоном от 6% в богатых субъектах до 4% в самых низкодоходных, где затраты оцениваются в 5–22 млрд рублей.

