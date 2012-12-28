Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Бюджет потратит до 60 млрд из-за новой системы ставок по семейной ипотеке
Обсуждение дифференциации ставок по семейной ипотеке идет с весны 2025 года. Тогда Госдума предложила рассмотреть возможность привязки условий программы к региону проживания и числу детей в семье. Позже инициативу поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что кабмин прорабатывает различные варианты. В августе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах ввести разные ставки для регионов в зависимости от уровня доходов. По его словам, сегодня условия одинаковы для Москвы и субъектов с более низкими зарплатами, и это требует изменений. Инициатива сейчас обсуждается в правительстве.
Эксперты «Аналитики. Бизнеса. Права» рассматривают три варианта введения дифференцированных ставок: выравнивание долговой нагрузки под московский уровень, где проценты в бедных регионах могут снизиться почти до 2% и обойтись бюджету в 48–60 млрд рублей за полгода; привязку ставок к уровню зарплат, что потребует 20–50 млрд рублей; и ступенчатую систему с диапазоном от 6% в богатых субъектах до 4% в самых низкодоходных, где затраты оцениваются в 5–22 млрд рублей.
