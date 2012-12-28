Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль
Здоровье
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
Читать все
Сводный студенческий десант высадился в лебедянских садах
Общество
Через Октябрьский мост вот-вот начнут курсировать трамваи
Общество
В Ельце погиб мотоциклист
Происшествия
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
26-летний ельчанин украл колёса и аккумуляторы на 130 000 рублей
Происшествия
В области введён желтый уровень опасности
Происшествия
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Красный уровень отменен
Происшествия
Читать все
В России
2 минуты назад

Таксисты просят отменить требование о ежедневных медосмотрах

Отменить предрейсовые медосмотры водителей в пяти регионах России в рамках эксперимента предложили правительству общественники. В обращении Союза «Цифровой мир» говорится, что исполнению этого требованию мешает критическая нехватка инфраструктуры: чтобы обеспечить 10 тыс. таксистов возможностью прохождения обязательных медосмотров, нужно около 60 круглосуточных медпунктов.

«Но сейчас в городах с населением 500 тыс. человек есть от 1 до 5 медпунктов», — говорится в письме.

По итогам эксперимента можно было бы рассмотреть возможность об исключении этих норм из закона, сказала «Известиям» председатель этой организации Валерий Корнеев.

Идею проведения такого эксперимента поддержали в Объединении самозанятых России, заявив, что она позволит водителям работать без избыточных требований.

«Медицинские и технические предрейсовые осмотры давно фиктивны, с их упразднением в плане безопасности ничего не изменится, кроме того, что для водителей перестанет действовать хотя бы один административный барьер для входа на рынок», — сказал руководитель организации Иван Литвинов.

В Минтрансе в ответе на запрос «Известий» назвали предрейсовые осмотры «базовой гарантией того, что предоставляемая услуга по перевозке такси безопасна».

Тем не менее, ведомство готово рассмотреть варианты оптимизации существующих процедур с применением цифровых технологий, — совместно с автомобильным и экспертным сообществом, сообщили в пресс-службе Минтранса.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить