Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
В России
2 минуты назад
Таксисты просят отменить требование о ежедневных медосмотрах
«Но сейчас в городах с населением 500 тыс. человек есть от 1 до 5 медпунктов», — говорится в письме.
По итогам эксперимента можно было бы рассмотреть возможность об исключении этих норм из закона, сказала «Известиям» председатель этой организации Валерий Корнеев.
Идею проведения такого эксперимента поддержали в Объединении самозанятых России, заявив, что она позволит водителям работать без избыточных требований.
«Медицинские и технические предрейсовые осмотры давно фиктивны, с их упразднением в плане безопасности ничего не изменится, кроме того, что для водителей перестанет действовать хотя бы один административный барьер для входа на рынок», — сказал руководитель организации Иван Литвинов.
В Минтрансе в ответе на запрос «Известий» назвали предрейсовые осмотры «базовой гарантией того, что предоставляемая услуга по перевозке такси безопасна».
Тем не менее, ведомство готово рассмотреть варианты оптимизации существующих процедур с применением цифровых технологий, — совместно с автомобильным и экспертным сообществом, сообщили в пресс-службе Минтранса.
0
0
0
0
0
Комментарии