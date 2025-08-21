Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
В мире
37
47 минут назад
В Испании пляж закрыли из-за нашествия опасного морского слизня
Испания закрыла 11-километровую прибрежную зону из-за нашествия смертоносных морских существ.
Уточняется, что из-за появления животного на пляжах муниципалитета Гуардамар-дель-Сегура к северу от испанского курорта Торревьеха был поднят красный флаг. Власти закрыли для купания участок побережья длиной свыше 11 километров.
Отмечается, что Заход в море на береговой линии будет закрыт до соответствующего уведомления, говорится в сообщении мэрии муниципалитета. Жителей и туристов также призвали при обнаружении зверя не брать его в руки даже в перчатках и сообщить о находке спасателям.
Морской слизень или «голубой дракон» — это моллюск, который обитает в теплых водах и выделяется за счет яркого окраса. Его укус может быть опасен для человека, он может вызывать тошноту и сильную аллергическую реакцию, вплоть до анафилаксии.
0
0
0
0
0
Комментарии