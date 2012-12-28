Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
В России
41
26 минут назад
В Госдуме предлагают полностью запретить прокат электросамокатов
Депутат Сергей Миронов обратился к министру транспорта России Андрею Никитину с официальным предложением о полном запрете аренды электросамокатов на территории страны.
«Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории Российской Федерации. <…> Прошу вас инициировать разработку проекта постановления правительства Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения Российской Федерации и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в письме.
Миронов отметил, что электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью в отсутствие адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования, особенно в случае аренды электросамокатов неопытными пользователями. В настоящее время в РФ нет эффективных механизмов предотвращения эксплуатации средств индивидуальной мобильности, — считает депутат. Ограничение скорости в 25 км/ ч и разрешение движения по тротуарам не учитывают реальные риски, отсутствие инфраструктуры и поведенческие факторы пользователей, особенно в случае массового проката, — отметил он.
По мнению председателя партии, запрет на прокат электросамокатов позволит устранить основной источник опасности, связанный с массовым использованием арендованных устройств неопытными лицами.
«Реализация подхода позволит гармонизировать городское пространство с безусловным приоритетом безопасности пешеходов и участников дорожного движения, установив необходимый баланс без компромиссов, угрожающих жизни и здоровью», — презюмировал депутат.
0
0
0
0
0
Комментарии