Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Сводный студенческий десант высадился в лебедянских садах
Общество
Через Октябрьский мост вот-вот начнут курсировать трамваи
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
26-летний ельчанин украл колёса и аккумуляторы на 130 000 рублей
Происшествия
Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль
Здоровье
В Ельце погиб мотоциклист
Происшествия
В области введён желтый уровень опасности
Происшествия
Цены в июле выросли на 0,4% к июню
Экономика
В России
41
26 минут назад

В Госдуме предлагают полностью запретить прокат электросамокатов

Депутат Сергей Миронов обратился к министру транспорта России Андрею Никитину с официальным предложением о полном запрете аренды электросамокатов на территории страны.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина с просьбой ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории РФ, — передает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

«Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории Российской Федерации. <…> Прошу вас инициировать разработку проекта постановления правительства Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения Российской Федерации и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в письме.

Миронов отметил, что электросамокаты создают прямую угрозу жизни и здоровью в отсутствие адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования, особенно в случае аренды электросамокатов неопытными пользователями. В настоящее время в РФ нет эффективных механизмов предотвращения эксплуатации средств индивидуальной мобильности, — считает депутат. Ограничение скорости в 25 км/ ч и разрешение движения по тротуарам не учитывают реальные риски, отсутствие инфраструктуры и поведенческие факторы пользователей, особенно в случае массового проката, — отметил он.

По мнению председателя партии, запрет на прокат электросамокатов позволит устранить основной источник опасности, связанный с массовым использованием арендованных устройств неопытными лицами.

«Реализация подхода позволит гармонизировать городское пространство с безусловным приоритетом безопасности пешеходов и участников дорожного движения, установив необходимый баланс без компромиссов, угрожающих жизни и здоровью», — презюмировал депутат.
электросамокаты
прокат
запрет
