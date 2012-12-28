Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
Читать все
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Сводный студенческий десант высадился в лебедянских садах
Общество
Через Октябрьский мост вот-вот начнут курсировать трамваи
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
26-летний ельчанин украл колёса и аккумуляторы на 130 000 рублей
Происшествия
Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль
Здоровье
В Ельце погиб мотоциклист
Происшествия
В области введён желтый уровень опасности
Происшествия
Цены в июле выросли на 0,4% к июню
Экономика
Читать все
В России
62
сегодня, 15:30

ГАИ получит доступ к медицинским данным водителей и сможет забирать права

С марта 2027 года Госавтоинспекция (ГАИ) получит доступ к медицинским данным, которые подтверждают наличие заболеваний, запрещающих управлять автомобилем.

С 1 сентября вступит в силу закон, согласно которому ГИБДД будет получать медицинские данные водителей от поликлиник. Соответствующий законопроект был принят летом, — передает РБК.

Согласно ему, аннулировать водительские удостоверения можно будет по диагнозу, установленному на внеочередном посещении врача. Информация о наличии у человека заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем, будет направляться в Госавтоинспекцию.

Речь идет о поправках в ФЗ «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Внесены они были в 2022 году, в июле этого года Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях.

Они предполагают, что обновления медицинских данных водителей подключат к единой базе Минздрава — туда клиники отправляют информацию о пациентах.

Сейчас медкомиссии для водителей, подтверждающие их право на вождения, проходят раз в десять лет.

Согласно поправкам, если у водителя официально подтверждается диагноз, с которым нельзя за руль, права могут быть временно изъяты. На прохождение лечения и подтверждение выздоровления и реабилитации будет выделен месяц. Если водитель успешно проходит обследование, права ему вернут.

С 1 сентября вступит в силу новый перечень болезней, с которыми нельзя водить автомобиль — в нем к психическим расстройствам были добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, а также болезни глаз — ахроматопсию заменили на аномалии цветового зрения.
авто
водители
права
ГАИ
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить