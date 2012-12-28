Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
В России
62
сегодня, 15:30
ГАИ получит доступ к медицинским данным водителей и сможет забирать права
С марта 2027 года Госавтоинспекция (ГАИ) получит доступ к медицинским данным, которые подтверждают наличие заболеваний, запрещающих управлять автомобилем.
Согласно ему, аннулировать водительские удостоверения можно будет по диагнозу, установленному на внеочередном посещении врача. Информация о наличии у человека заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем, будет направляться в Госавтоинспекцию.
Речь идет о поправках в ФЗ «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Внесены они были в 2022 году, в июле этого года Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях.
Они предполагают, что обновления медицинских данных водителей подключат к единой базе Минздрава — туда клиники отправляют информацию о пациентах.
Сейчас медкомиссии для водителей, подтверждающие их право на вождения, проходят раз в десять лет.
Согласно поправкам, если у водителя официально подтверждается диагноз, с которым нельзя за руль, права могут быть временно изъяты. На прохождение лечения и подтверждение выздоровления и реабилитации будет выделен месяц. Если водитель успешно проходит обследование, права ему вернут.
С 1 сентября вступит в силу новый перечень болезней, с которыми нельзя водить автомобиль — в нем к психическим расстройствам были добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, а также болезни глаз — ахроматопсию заменили на аномалии цветового зрения.
0
0
0
0
0
Комментарии