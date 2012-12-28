Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
В России
сегодня, 14:24
Володин предлагает не брать релокантов на работу госслужащими
Частному бизнесу также следует осознанно подходить к вопросу найма таких сотрудников.
По его словам, человек, покинувший страну в такой момент, не может занимать должности в органах власти или в структурах с государственным участием. Он также отметил, что и частные компании должны взвешенно подходить к найму таких сотрудников, учитывая отношение общества и тех, кто, по его словам, жертвует жизнью ради защиты страны.
Володин подчеркнул, что при приеме на работу подобных кандидатов работодателям стоит помнить: даже если человек обладает высоким уровнем компетенции, его уход за границу в трудный для страны период может свидетельствовать о ненадежности.
Кроме того, председатель Госдумы обратил внимание на представителей шоу-бизнеса, которые также покинули Россию. Он предположил, что часть из них в будущем попытается вернуться, но рассчитывать на «теплый прием», по его словам, им не стоит.
