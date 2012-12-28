Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
В ЦБ РФ назвали 9 критериев мошеннических операций при снятии денег в банкомате
Банк России сообщил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах.
Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тыс. рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это СМС-сообщение или пуш-уведомление.
Среди признаков возможного мошенничества — нехарактерное для человека поведение при снятии денег. Банк будет учитывать непривычное время суток, нетипичную сумму или местонахождение банкомата, а также запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом, например не с карты, а по QR-коду или цифровой (виртуальной) карте. Еще один признак — наличие у кредитной организации информации, что как минимум за 6 часов до операции у человека изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
Банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, а также переводит на свой счет свыше 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом банке либо досрочно закрывает вклад на аналогичную сумму.
В перечне подозрительных признаков также смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ. Отдельные критерии предусмотрены для снятия денег с использованием токенизированных карт.
