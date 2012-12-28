Все новости
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль
Здоровье
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
Сводный студенческий десант высадился в лебедянских садах
Общество
Через Октябрьский мост вот-вот начнут курсировать трамваи
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Ельце погиб мотоциклист
Происшествия
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
26-летний ельчанин украл колёса и аккумуляторы на 130 000 рублей
Происшествия
В области введён желтый уровень опасности
Происшествия
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Красный уровень отменен
Происшествия
Бизнес
29
сегодня, 17:20

Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса

«Билайн бизнес» объявляет о старте долгосрочного партнерства с проектом CyberLink, направленного на просвещение в области кибербезопасности и выстраивания киберустойчивости малого и среднего бизнеса к хакерским атакам и взломам. CyberLink – проект Кибердома.

Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности. Проект включает регулярные обучающие мероприятия, консультации и нетворкинг для предпринимателей и ИТ-специалистов из разных сфер.

Партнерство также предполагает организацию закрытых встреч и конференций для обсуждения актуальных вопросов кибербезопасности, методов оценки рисков и выбора оптимальных решений для защиты бизнеса. В сообществе будут детально разбирать успешные кейсы по внедрению решений в области кибербезопасности в условиях ограниченных бюджетов.

Первой офлайн-встречей станет конференция 26 августа 2025 года, которая пройдет в Москве в Кибердоме. Мероприятие соберет более 200 представителей бизнеса и экспертов отрасли, они обсудят вызовы цифровой трансформации и реальные инструменты защиты.

Сергей Субботин, директор по маркетингу «билайн бизнес»:

«Мы понимаем важность надежного цифрового пространства для успешного развития бизнеса наших клиентов. Сотрудничество с проектом CyberLink позволяет нам внести вклад в укрепление позиций малого и среднего предпринимательства, предоставляя уникальные ресурсы и опыт в вопросах кибербезопасности».

Сергей Калмыков, генеральный директор Кибердома:

«Малому и среднему бизнесу сегодня непросто — кибератаки стали ежедневной реальностью. Мы запустили проект CyberLink, чтобы помочь предпринимателям разобраться в вопросах кибербезопасности и выстроить понятную, работающую стратегию защиты. Для нас важно, что на самом старте проекте нас поддерживает «билайн бизнес», это говорит о том, что проект важен для индустрии. Участники проекта получают доступ к сообществу Кибердома: это эксперты по информационной безопасности, разработчики, “белые” хакеры — те, кто знает, что такое результативная защита в цифровом пространстве. Мы создали проект, где можно не только получить актуальные знания, но и оперативно найти ответы на конкретные запросы, свериться с практиками коллег и быть на шаг впереди киберугроз».

Фото freepikРеклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636


Общество
Общество
Общество
Экономика
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
