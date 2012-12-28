Все новости
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
Зайчонок застрял в ливнёвке экономзоны — его спас инженер
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
78-летний липчанин перевёл мошенникам 2,1 миллиона рублей
Происшествия
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль
Здоровье
24-летний липчанин брал в аренду приставки и не возвращал: ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
26-летний ельчанин украл колёса и аккумуляторы на 130 000 рублей
Происшествия
Цены в июле выросли на 0,4% к июню
Экономика
В России
49
сегодня, 12:47

С 1 сентября обязанности врачей смогут исполнять фельдшеры

С 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов в медицинских учреждениях получат право исполнять обязанности лечащих врачей — педиатров, терапевтов и акушеров-гинекологов.

В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности лечащих врачей, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, — рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

«С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку. До сих пор их полномочия были ограничены, но новый приказ легализует практику делегирования врачебных функций при отсутствии специалистов с высшим образованием или их нехватке», — сказала Фролова.

Парламентарий добавила, что новый порядок будет применяться только в рамках оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи.

«Кроме того, приказ расширил список подразделений, в которых функции лечащего врача можно возложить на фельдшера — это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники, ранее в списке были только фельдшерско-акушерский пункт и фельдшерский здравпункт. Делегировать полномочия врача медработникам среднего звена может руководитель медицинской организации своим внутренним приказом», — отметила она.

Фролова подчеркнула, что грамотный средний медицинский работник с большим стажем работы может собрать анамнез заболевания, провести минимальный осмотр пациента, сделать простые обследования: записать электрокардиограмму, сделать экспресс-анализ сахара крови, измерить внутриглазное давление, а выполнив необходимые процедуры и заподозрив заболевание, направить уже к нужному специалисту.

«Также они могут назначать и применять лекарственные препараты, включая наркотические и психотропные средства, безусловно, в рамках утвержденных стандартов. Данная мера призвана минимизировать риски осложнений и улучшать качество жизни пациентов, находящихся под наблюдением», — считает она.

По ее словам, принятие данного решения продиктовано сложившейся ситуацией, связанной с дефицитом врачебных кадров, особенно в удаленных сельских территориях, что, несомненно, влияет на доступность и качество оказываемой медицинской помощи.
фельдшеры
врачи
медицина
здоровье
