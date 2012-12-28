Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
24-летний липчанин брал в аренду приставки и не возвращал: ему грозит до пяти лет колонии
РФ в июле остановила ввоз картофеля из Грузии
Россия в июле приняла решение остановить ввоз картофеля из Грузии, который непрерывно импортировала в течение девяти месяцев.
Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле. Затем закупки начали замедляться. В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию.
Одновременно Россия в июле сократила импорт картофеля из Китая — до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше уровня июня, — говорилось в данных Евростата.
Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 240 тысяч тонн.
