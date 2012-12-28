После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Россиянам с расстройствами психики и глазными заболеваниями запретят садиться за руль
В России с 1 сентября вступит в силу обновленный перечень болезней, с которыми запрещено управлять автомобилем.
Документ опубликован на сайте правовых актов.
В апреле правительство утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений в управлении транспортным средством.
Среди внесённых психических расстройств значатся аутизм, синдромы Ретта и Аспергера.
Из болезней глаз выделили аномалии цветового зрения — частичную цветовую слепоту, искажённое восприятие красного и зелёного цветов.
