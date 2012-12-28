После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
В Воронежской области в результате падения БПЛА были задержаны 19 поездов
Поезд в Крым и еще 18 составов задержали из-за падения БПЛА в Воронежской области.
Пострадавших нет. Движение поездов было приостановлено.
Были задержаны 19 поездов: № 135 Махачкала – Санкт-Петербург, № 11 Анапа – Москва, № 143 Кисловодск – Москва, № 125 Новороссийск – Москва, № 547 Имеретинский Курорт – Белгород, № 241 Анапа – Киров, № 285 Новороссийск – Мурманск, № 459 Адлер – Тамбов, № 246 Санкт-Петербург – Ейск, № 68 Москва – Симферополь, № 234 Москва – Новороссийск, № 144 Москва – Кисловодск, № 576 Москва – Имеретинский Курорт, № 114 Москва – Краснодар, № 480 Санкт-Петербург – Сухуми, № 20 Москва – Ростов-на-Дону, № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург, № 217 Анапа – Москва, № 512 Воркута – Новороссийск.
«Максимальное время задержки поездов по состоянию на 06:35 мск составляло около 4 часов. Сотрудники поездных бригад оказывали всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — отмечалось в сообщении РЖД.
В настоящее время движение поездов на участке Россошь – Сохрановка возобновлено. Все поезда, задержанные сегодня из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская в Воронежской области, отправлены по своим маршрутам.
Пассажиры поездов, следующих задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием, — говорится в Телеграм-канале РЖД.
