В Ростовской области возник пожар на предприятии из-за ночной атаки БПЛА
В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал.
В результате ЧП в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы.
В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Ростовской области, 7 — над территорией Воронежской области, 5 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Республики Крым, 3 – над территорией Брянской области, 3 — над территорией Калужской области, 2 — над территорией Орловской области, 2 — над акваторией Черного моря, 1 – над территорией Курской области,1 — над территорией Тульской области.
