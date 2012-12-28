У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
В России
42
сегодня, 17:02
В Госдуме предлагают премировать лояльных сотрудников
Документ предполагает премию в размере оклада для проработавших на одном месте более пяти лет.
«Данная мера позволит сократить отток кадров, а также усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию», — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, предполагается, что инициатива позволит удержать сотрудников на их местах работы.
Отмечается, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета для реализации его положений.
Инициативу предложили группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Субъектами права законодательной инициативы также указаны Дмитрий Гусев, Олег Нилов и Яна Лантратова.
0
0
0
0
0
Комментарии