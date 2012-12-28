Пауки-осы могут закрепиться в Центральной России

С начала лета 2025 года пауков-ос заметили в 20 регионах России, подсчитали «Известия». Большая часть сообщений об их обнаружении приходится на Центральную Россию.

Раньше ареал обитания пауков-ос был значительно уже, отметил профессор и руководитель отдела международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология» Руслан Бутовский.«Они встречались только в южных регионах», — подчеркнул он.При благоприятных климатических условиях пауки-осы могут стать постоянными обитателями Центральной России, считает Руслан Бутовский.Другие же опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что эти членистоногие продолжат размножаться дальше на север. По словам специалистов, при сохраняющемся тепле уже в этом году они могут дойти до Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, а также до Брянской, Смоленской, Кировской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей.Укус такого паука сопоставим с пчелиным и осиным, отметил арахнолог Федор Мартыновченко. По его словам, эти членистоногие относятся к ядовитым, но объем выделяемых ими отравляющих веществ недостаточен, чтобы нанести серьезный вред взрослому человеку. При этом другие эксперты предупреждают, что детям, людям с тонкой кожей и аллергикам все же следует избегать укусов этого паука.