У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
В России
1 минуту назад
Пауки-осы могут закрепиться в Центральной России
С начала лета 2025 года пауков-ос заметили в 20 регионах России, подсчитали «Известия». Большая часть сообщений об их обнаружении приходится на Центральную Россию.
«Они встречались только в южных регионах», — подчеркнул он.
При благоприятных климатических условиях пауки-осы могут стать постоянными обитателями Центральной России, считает Руслан Бутовский.
Другие же опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что эти членистоногие продолжат размножаться дальше на север. По словам специалистов, при сохраняющемся тепле уже в этом году они могут дойти до Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, а также до Брянской, Смоленской, Кировской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей.
Укус такого паука сопоставим с пчелиным и осиным, отметил арахнолог Федор Мартыновченко. По его словам, эти членистоногие относятся к ядовитым, но объем выделяемых ими отравляющих веществ недостаточен, чтобы нанести серьезный вред взрослому человеку. При этом другие эксперты предупреждают, что детям, людям с тонкой кожей и аллергикам все же следует избегать укусов этого паука.
0
0
0
0
0
Комментарии