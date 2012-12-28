Все новости
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей
Происшествия
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
До конца года театр Толстого выпустит несколько новых спектаклей
Культура
Сезон в театре на Соколе откроет комедия по пьесе сербского драматурга
Культура
В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина
Происшествия
В России
2 минуты назад

Должникам в регионах с военным положением и режимом КТО дадут отсрочку

В России могут ввести отсрочку по взысканию долгов для жителей регионов, где действует военное положение или режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщил источник «Известий» в правительстве, соответствующая инициатива уже одобрена кабмином и получила положительное заключение комиссии по законопроектной деятельности.

Документ предлагает расширить перечень оснований, по которым судебный пристав вправе приостановить исполнительное производство. Отсрочка будет действовать только на период военного положения или КТО.

Ограничение не затронет обязательства по алиментам, компенсации вреда здоровью или жизни, а также долги, связанные с коррупционными преступлениями.

Сейчас военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Режим КТО введен в приграничных регионах — Брянской, Курской и Белгородской областях.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, одобрение правительства придает инициативе официальный статус и значительно повышает шансы на её принятие Госдумой.

кредиты
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
