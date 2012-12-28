У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Должникам в регионах с военным положением и режимом КТО дадут отсрочку
Документ предлагает расширить перечень оснований, по которым судебный пристав вправе приостановить исполнительное производство. Отсрочка будет действовать только на период военного положения или КТО.
Ограничение не затронет обязательства по алиментам, компенсации вреда здоровью или жизни, а также долги, связанные с коррупционными преступлениями.
Сейчас военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Режим КТО введен в приграничных регионах — Брянской, Курской и Белгородской областях.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, одобрение правительства придает инициативе официальный статус и значительно повышает шансы на её принятие Госдумой.
