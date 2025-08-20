Все новости
В России
21
9 минут назад

В Минздраве заявили об увеличении расходов на льготное лечение онкозаболеваний

Ежегодно отмечается рост субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов ОМС для осуществления ими соответствующих полномочий.

За четыре года расходы бюджета на льготное лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями выросли более чем в два раза, — рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

Расходы бюджета на обеспечение онкопациентов лекарствами по льготе в 2025 году составили 69 млрд рублей, с 2021 по 2024 годы сумма выросла более чем вдвое, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее газета «Ведомости» писала, что общественная организация «Движение против рака» направила письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой обратить внимание на острую проблему с получением пациентами противоопухолевых препаратов. По их данным, наименее обеспечены противоопухолевыми препаратами пациенты в Краснодарском крае, Ростовской, Свердловской, Новосибирской, Пензенской, Курской, Воронежской областях, Татарстане, Башкортостане и республиках Северо-Кавказского федерального округа.

«В 2025 году общий объем отпуска онкопрепаратов по льготе составил уже 69 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Согласно сведениям мониторинга Росздравнадзора, которые приводит Минздрав, в 2021 году отпущено лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний на сумму 47,8 млрд рублей, из них по федеральной льготе — 21,3 млрд рублей, по региональной льготе — 26,5 млрд рублей, в 2024 году — 100,5 млрд рублей, из них по федеральной льготе — 44 млрд рублей, по региональной льготе — 56,5 млрд рублей. За четыре года расходы бюджета на льготное лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями выросли более, чем в два раза.

«Суммарно за пять лет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением правительства РФ (далее — перечень ЖНВЛП), был дополнен 18 лекарственными препаратами, применяющимися для лечения онкологических заболеваний, что составляет 34% от всех включенных в перечень ЖНВЛП лекарственных препаратов за указанный период. Так, восемь позиций было включено в 2021 году, четыре позиции — в 2022 году, а также шесть позиций — в 2024 году. Кроме того, в 2025 году к включению в перечень ЖНВЛП рекомендованы еще пять лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний», — отметили в Минздраве.

Уточняется, что в 2025 году на финансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях дневных стационаров предусмотрено 389,9 млрд рублей, что на 14,8% выше уровня 2024 года, — передает ТАСС.
здоровье
лечение
льготы
онкология
0
0
0
0
0

