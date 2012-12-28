Все новости
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей
Происшествия
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
До конца года театр Толстого выпустит несколько новых спектаклей
Культура
Сезон в театре на Соколе откроет комедия по пьесе сербского драматурга
Культура
В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина
Происшествия
НЛМК Live
95
51 минуту назад

По итогам онлайн-марафона металлургов на помощь детям направили полмиллиона рублей

На помощь детям - подопечным благотворительного фонда «Милосердие» дополнительно направили 500 тыс. рублей. Средства выделены по итогам онлайн-марафона «Вместе крепче стали», который провели среди сотрудников НЛМК.

Участникам нужно было пройти, пробежать, проехать или проплыть любую дистанцию и выложить свой результат на корпоративном портале НЛМК. Цель – преодолеть в общем зачете 40 тыс. км. В этом случае компания направляет дополнительные средства нуждающимся в помощи детям.

онлайн-марафон_2.jpg

В этом году общий командный результат превысил установленную планку почти вдвое и составил около 77 тыс. километров. По итогам онлайн-марафона 500 тыс. рублей направили на помощь юным подопечным фонда «Милосердие». Средства пойдут на дорогостоящую реабилитацию и закупку медицинского оборудования.

Первым помощь получил семилетний Данил. У мальчика сложная патология тазобедренного сустава, которая мешает ему самостоятельно ходить. Данилу оплатили операцию в специализированной клинике Санкт-Петербурга, она даст шанс на выздоровление.

онлайн-марафон_3 (1).jpg

Помогли и годовалой Веронике. Девочке с редким генетическим заболеванием оплатили операцию в московской клинике. Фонд «Милосердие» перечислит средства и другим своим подопечным с тяжелыми заболеваниями.

онлайн-марафон_4 (1).jpg

Онлайн-марафон НЛМК проводит девятый год подряд. Количество его участников ежегодно растет и уже приблизилось к 2500.

Социальная реклама. ПАО "НЛМК"


Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
