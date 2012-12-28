По итогам онлайн-марафона металлургов на помощь детям направили полмиллиона рублей

На помощь детям - подопечным благотворительного фонда «Милосердие» дополнительно направили 500 тыс. рублей. Средства выделены по итогам онлайн-марафона «Вместе крепче стали», который провели среди сотрудников НЛМК.

Участникам нужно было пройти, пробежать, проехать или проплыть любую дистанцию и выложить свой результат на корпоративном портале НЛМК. Цель – преодолеть в общем зачете 40 тыс. км. В этом случае компания направляет дополнительные средства нуждающимся в помощи детям.





В этом году общий командный результат превысил установленную планку почти вдвое и составил около 77 тыс. километров. По итогам онлайн-марафона 500 тыс. рублей направили на помощь юным подопечным фонда «Милосердие». Средства пойдут на дорогостоящую реабилитацию и закупку медицинского оборудования.

Первым помощь получил семилетний Данил. У мальчика сложная патология тазобедренного сустава, которая мешает ему самостоятельно ходить. Данилу оплатили операцию в специализированной клинике Санкт-Петербурга, она даст шанс на выздоровление.





Помогли и годовалой Веронике. Девочке с редким генетическим заболеванием оплатили операцию в московской клинике. Фонд «Милосердие» перечислит средства и другим своим подопечным с тяжелыми заболеваниями.





Онлайн-марафон НЛМК проводит девятый год подряд. Количество его участников ежегодно растет и уже приблизилось к 2500.



Социальная реклама. ПАО "НЛМК"