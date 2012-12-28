Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
Читать все
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей
Происшествия
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
До конца года театр Толстого выпустит несколько новых спектаклей
Культура
Сезон в театре на Соколе откроет комедия по пьесе сербского драматурга
Культура
В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина
Происшествия
Читать все
В России
52
55 минут назад

Бесплатное протезирование зубов полагается ветеранам труда и военным пенсионерам

Для оформления льготы необходимо обратиться в органы социальной защиты с пакетом документов, включая заключение врача о необходимости протезирования. После рассмотрения заявления в течение 10 дней выдается талон, который позволяет провести процедуру в государственной стоматологической клинике.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что на федеральном уровне право на бесплатное протезирование зубов предоставлено Героям России, ветеранам труда, военным пенсионерам и другим лицам, имеющим особые заслуги, — передает RT.

«Это не просто льгота, а важная мера социальной защиты, которая позволяет сохранить здоровье и качество жизни наших граждан», — отметил он.

По его словам, механизм получения этой услуги отработан и доступен.

«Для оформления льготы необходимо обратиться в органы социальной защиты с соответствующим пакетом документов, включая заключение врача о необходимости протезирования. После рассмотрения заявления в течение десяти дней выдаётся талон, который позволяет провести процедуру в государственной стоматологической клинике. Важно, что регионы имеют право расширять федеральный перечень льготников, учитывая местные особенности и потребности», — пояснил депутат.

Он также обратил внимание на материалы, используемые при бесплатном протезировании.

«В рамках государственной программы предоставляются протезы из стандартных материалов, таких как акрил. Однако если у пациента есть медицинские показания, например аллергия, возможно изготовление конструкции из гипоаллергенных аналогов с компенсацией разницы в стоимости», — подчеркнул Чаплин.

Говоря о сроках ожидания, он отметил, что в некоторых регионах очередь может достигать нескольких лет, но для отдельных категорий, таких как онкологические больные или лица с серьёзными травмами, предусмотрено внеочередное обслуживание.
зубы
протезирование
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить