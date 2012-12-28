Бесплатное протезирование зубов полагается ветеранам труда и военным пенсионерам

Для оформления льготы необходимо обратиться в органы социальной защиты с пакетом документов, включая заключение врача о необходимости протезирования. После рассмотрения заявления в течение 10 дней выдается талон, который позволяет провести процедуру в государственной стоматологической клинике.