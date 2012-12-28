У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Бесплатное протезирование зубов полагается ветеранам труда и военным пенсионерам
Для оформления льготы необходимо обратиться в органы социальной защиты с пакетом документов, включая заключение врача о необходимости протезирования. После рассмотрения заявления в течение 10 дней выдается талон, который позволяет провести процедуру в государственной стоматологической клинике.
«Это не просто льгота, а важная мера социальной защиты, которая позволяет сохранить здоровье и качество жизни наших граждан», — отметил он.
По его словам, механизм получения этой услуги отработан и доступен.
«Для оформления льготы необходимо обратиться в органы социальной защиты с соответствующим пакетом документов, включая заключение врача о необходимости протезирования. После рассмотрения заявления в течение десяти дней выдаётся талон, который позволяет провести процедуру в государственной стоматологической клинике. Важно, что регионы имеют право расширять федеральный перечень льготников, учитывая местные особенности и потребности», — пояснил депутат.
Он также обратил внимание на материалы, используемые при бесплатном протезировании.
«В рамках государственной программы предоставляются протезы из стандартных материалов, таких как акрил. Однако если у пациента есть медицинские показания, например аллергия, возможно изготовление конструкции из гипоаллергенных аналогов с компенсацией разницы в стоимости», — подчеркнул Чаплин.
Говоря о сроках ожидания, он отметил, что в некоторых регионах очередь может достигать нескольких лет, но для отдельных категорий, таких как онкологические больные или лица с серьёзными травмами, предусмотрено внеочередное обслуживание.
