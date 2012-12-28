У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
В Челябинской области ввели штрафы за нарушения правил использования электросамокатов
В Законодательном собрании Челябинской области разработали штрафы для владельцев средств индивидуальной мобильности и пользователей.
Как пояснил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, была проделана большая работа с органами местного самоуправления, особенно в крупных городах — Челябинске, Магнитогорске и некоторых других.
«Разработан проект закона об административной ответственности за оставление самокатов вне установленных зон стоянок и использовании в зонах, где их движение запрещено», — отметил он.
После принятия закона за такие нарушения должностным лицам кикшеринга будут грозить штрафы от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, самим компаниям — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Такие же штрафы предлагается установить за несвоевременную эвакуацию самокатов, оставленных в неположенных местах арендаторами.
Для физических лиц те же нарушения (оставление и использование СИМ там, где нельзя) будут грозить штрафами от двух до пяти тысяч рублей, — отметили в заксобрании.
